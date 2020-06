Coree, Seul: Nord pagherà conseguenze in caso di intervento militare

di lrs

Seul, 17 giu. (LaPresse/AP) - L'esercito della Corea del Sud ha espresso rammarico per l'annuncio della Corea del Nord di rispedire soldati nelle due aree demilitarizzate e ha avvertito che Pyongyang dovrà affrontare conseguenze non specificate se violerà gli accordi del 2018. Il maggiore generale Jeon Dong Jin ha detto ai giornalisti che Seul mantiene la prontezza militare e si adopererà per impedire che le tensioni militari aumentino. Il viceministro dell'Unificazione, Suh Ho, ha messo in guardia dal distruggere i beni sudcoreani che rimangono nei due siti di cooperazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata