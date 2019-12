Corea del Nord, altro 'test cruciale' nel sito di lancio di Sohae

di dab

Seoul (Corea del Sud), 14 dic. (AFP/LaPresse) - La Corea del Nord ha condotto un altro "test cruciale" sul sito di lancio del satellite Sohae. Lo riferiscono i media statali, mentre i negoziati nucleari tra Pyongyang e Washington rimangono bloccati con una scadenza prossima. "Un altro test cruciale è stato condotto con successo al Sohae Satellite Launching Ground dalle 22:41 alle 22:48 il 13 dicembre", ha detto un portavoce della National Academy of Defence Science del Nord in una dichiarazione rilasciata all'agenzia di stampa ufficiale Kcna. I "successi della ricerca" saranno "applicati per rafforzare ulteriormente il deterrente nucleare strategico affidabile" della Corea del Nord, ha aggiunto il portavoce.

