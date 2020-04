Coornavirus, Von der Leyen: Essenziale allentare divisioni tra Stati

di scp

Torino, 3 apr. (LaPresse) - E' "essenziale allentare queste divisioni tra Stati membri". Lo ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in un'intervista alla radio francese Europe 1, mentre continuano le contrapposizioni sulla questione della mutualizzazione del debito e dei coronabond in risposta all'emergenza coronavirus. "Abbiamo cercato di liberare liquidità allentando le regole molto rigide che seguivano il Trattato di Maastricht, in modo che i paesi possano investire ingenti quantità di liquidità nelle loro economie", ha aggiunto.

