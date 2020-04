Coornavirus, Von der Leyen: Bilancio Ue strumento più potente di risposta

di scp

Torino, 3 apr. (LaPresse) - "Penso che sia essenziale oggi fare affidamento su un bilancio europeo che rappresenti una forte risposta al coronavirus e una sorta di piano Marshall per garantire il nostro futuro". Lo ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un'intervista alla radio francese Europe 1. "Prevediamo una risposta economica, una risposta potente", ha aggiunto, per fare questo "il più potente strumento di solidarietà europea è il nostro bilancio, che è accettato da tutti i membri". Von der Leyen ha inoltre elogiato lo strumento come "trasparente" ed "eccellente" per promuovere "investimenti" e "coesione".

