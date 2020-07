Colombia, cinema al drive-in in tempo di pandemia

Gli abitanti di Mosquera apprezzano i film all'aperto in auto

La pandemia di coronavirus che sta colpendo anche la Colombia con 140.776 contagi crea nuove abitudini. Come in altre parti del mondo tornano di moda i drive-in. un cinema all'aperto è stato allestito in un parcheggio della città di Mosquera, a 10 km dalla capitale Bogotà. Gli abitanti apprezzano il cinema all'aperto nella propria auto.