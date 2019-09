Clima, Onu: Ultimi 5 anni i più caldi mai registrati

di vln

New York (New York, Usa), 22 set. (LaPresse/AFP) - I cinque anni dal 2015 al 2019 sono il periodo più caldo mai registrato, dopo una torrida estate 2019. Lo rivela un rapporto dell'Onu alla vigilia di un vertice sul clima alla presenza di sessanta leader mondiali a New York.

La temperatura media per il periodo 2015-2019 dovrebbe essere più alta di 1,1 °C rispetto al periodo tra il 1850-1900, secondo il rapporto pubblicato dall'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), che fornisce lo stato di avanzamento sul clima. Anche se tutti gli impegni dell'accordo di Parigi fossero mantenuti, e non acquisiti, la Terra sarà più calda di circa 3°C alla fine del secolo, avvertono gli scienziati, che chiedono cinque volte gli sforzi sul clima.

