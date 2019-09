Clima, Onu: 66 Stati aderiscono a piano neutralità carbonio entro 2050

di vln

New York (New York, Usa), 23 set. (LaPresse/AFP) - 66 Stati aderiscono ora all'obiettivo della neutralità del carbonio entro il 2050. Lo ha annunciato l'Onu poco prima del vertice sul clima a New York. Questi 66 paesi si uniscono a 10 regioni, 102 città e 93 aziende per raggiungere zero emissioni di gas serra entro la metà del secolo, un obiettivo fissato dagli scienziati per contenere il riscaldamento globale nel mondo. i limiti previsti dall'accordo di Parigi del 2015.

