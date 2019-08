Clima, luglio 2019 mese più caldo mai registrato a livello globale

di mrc/scp

Parigi (Francia), 5 ago. (LaPresse) - Luglio 2019 è stato il mese più caldo mai registrato in tutto il mondo, appena sopra luglio 2016, secondo i dati diffusi dalla rete di osservazione satellitare della Terra dell'Unione europea. "Luglio è generalmente il mese più caldo dell'anno nel mondo, ma secondo i nostri dati è stato anche il mese più caldo mai registrato a livello globale, con un margine molto piccolo", ha affermato Jean-Noel Thepaut, capo del programma di osservazione Copernico per i cambiamenti climatici, "con le continue emissioni di gas serra e il conseguente impatto sulle temperature globali, i record continueranno a essere battuti in futuro".

