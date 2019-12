Clima, Greta Thunberg è la 'Persona dell'Anno' del Time

di mrc/mad

Milano, 11 dic. (LaPresse) - L'attivista svedese per il clima Greta Thunberg è la 'Persona dell'Anno' del Time. La rivista americana ogni anno elegge la persona che ha fatto di più per influenzare gli eventi dell'anno. Greta a 16 anni è la persona più giovane ad avere conquistato il titolo. Tra i candidati di quest'anno figuravano anche il presidente americano, Donald Trump, la speaker della Camera, Nancy Pelosi, oltre alla 'talpa' che ha fatto partire la procedure di impeachment per Trump a seguito della rivelazione della telefonata con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

