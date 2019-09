Clima, Greta al vertice Onu: "Avete rubato i miei sogni con parole vuote". A sopresa arriva Trump

Atto d'accusa ai leader mondiali della giovane attivista al vertice di New York. E al summit si presenta il presidente Usa ma non parla. Di Maio: "Ora investire in green economy"

Greta Thunberg lancia un monito ai leader mondiali in apertura del vertice Onu sul clima a New York."Gli occhi delle future generazioni sono su di voi. Non vi lasceremo farla franca, il mondo si sta svegliando, e il cambiamento arriverà che vi piaccia o no" ha detto la sedicenne attivista svedese . ll presidente americano Donald Trump si è presentato a sorpresa al vertice sul clima all'Onu.Il capo della Casa bianca non ha parlato ma si è seduto per alcuni minuti in aula in cui ha ascoltato e poi ha applaudito il discorso del primo ministro indiano Narendra Modi.

"E' importante che l'assemblea Onu discuta in maniera così appassionata dei cambiamenti climatici. Questo è il momento di fare un grande piano di investimenti nell'economia green. Questo significa posti di lavoro e opportunità per le imprese. Non possiamo più rimandarlo", ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine incontrando la stampa. Il titolare della Farnesina ha sottolineato poi come il M5S sia una forza che "da sempre" è attenta a questi temi. "Ora c'è una sensibilità a livello mondiale che può rappresentare una svolta".



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata