Cina, una donna attacca un asilo: 14 bambini feriti da coltellate

Quattordici bambini sono rimasti feriti durante l'attacco di una donna che ha inferto colpi con un coltello in una scuola materna nella provincia di Sichuan, nel sud-ovest della Cina. La donna ha 39 anni e ha attaccato gli studenti che stavano tornando in classe dopo gli esercizi mattutini. Sui social media sono state diffuse diverse immagini che mostrano i bambini sporchi di sangue con tagli in volto. La donna è ora in stato di arresto, mentre la polizia indaga sui dettagli della vicenda.

Purtroppo casi di questo tipo non sono rari in Cina e hanno portato ad aumentare la sicurezza nelle scuole. Lo scorso aprile, per esempio, un ventottenne ha ucciso nove bambini che tornavano a casa da scuola: il killer disse di essere stato vittima di bullismo negli anni scolastici. Nel gennaio del 2017, un uomo armato di coltello da cucina aveva ferito undici bambini nella regione autonoma di Guangxi Zhuang.



