Cina, Xi: Crescita economica solida, fondamentali non cambieranno

di scp

Torino, 16 lug. (LaPresse) - "I fondamentali della solida crescita economica a lungo termine della Cina non sono cambiati e non cambieranno". Lo ha detto il presidente Xi Jinping in una lettera ai ceo globali citata dai media cinesi.

