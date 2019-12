Cina: Usa dovranno pagare prezzo per disegno legge sugli uiguri

di lrs

Pechino (Cina), 4 dic. (LaPresse/AFP) - La Cina ha avvertito mercoledì che gli Stati Uniti dovranno "pagare il prezzo" per l'adozione da parte della Camera dei rappresentanti di un disegno di legge che chiede sanzioni contro Pechino in risposta all'internamento dei musulmani uiguri. "Pensate che rimarremmo indifferenti se le azioni statunitensi danneggiassero gli interessi della Cina?", Ha detto Hua Chunying, portavoce del ministero degli Esteri. "Sento che per qualsiasi errore nel linguaggio o nell'azione, un prezzo deve essere pagato". Gli autori "pagheranno il prezzo", ha detto in conferenza stampa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata