Cina istituirà un ufficio per la sicurezza nazionale a Hong Kong

di scp

Torino, 20 giu. (LaPresse) - La Cina istituirà un ufficio per gli affari di sicurezza nazionale a Hong Kong. È quanto emerge sul contestato disegno di legge di Pechino sulla sicurezza nazionale per la regione autonoma, il cui esame in prima lettura è terminato oggi, durante una riunione di tre giorni della 19esima sessione del Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo.

