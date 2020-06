Cina, due canadesi accusati di spionaggio

di mad

Pechino (Cina), 19 giu. (LaPresse/AP) - Un pubblico ministero cinese ha accusato due canadesi detenuti di spionaggio, nel tentativo apparente di aumentare la pressione sul Canada per far cadere una richiesta di estradizione negli Stati Uniti per una dirigente Huawei agli arresti domiciliari a Vancouver.

Michael Kovrig è stato accusato da Pechino di spionaggio. Michael Spavor è stato accusato a Dandong, una città vicino al confine nordcoreano, anche lui di spionaggio per un'entità straniera e di fornire illegalmente segreti di Stato.

Le accuse sono state annunciate dalla più alta procura cinese in brevi post sui social media.

Entrambi gli uomini sono stati trattenuti per 18 mesi. Sono stati arrestati poco dopo l'arresto di Meng Wanzhou del dicembre 2018, un dirigente del colosso tecnologico cinese Huawei. La figlia del fondatore di Huawei è stata arrestata su richiesta delle autorità statunitensi che la vogliono processare con accuse di frode legate al commercio con l'Iran.

