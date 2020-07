Cina, direttore Fbi: E' la più grande minaccia per futuro Usa

di lcl

Milano, 8 lug. (LaPresse) - La Cina è "la più grande minaccia a lungo termine per le informazioni e la proprietà intellettuale della nostra nazione e per la nostra vitalità economica". Lo ha detto il direttore dell'Fbi Christopher Wray, citato da Cnn, in un lungo intervento tenuto in un think tank a Washington DC.

