Cina, consolato Usa a Chengdu: Lavorato per costruire relazioni

di scp

Torino, 27 lug. (LaPresse) - "Come console generale degli Stati Uniti a Chengdu, sono sempre stato onorato di concentrarmi sulla costruzione di relazioni e al servizio di oltre 200 milioni di persone in Guizhou, Chongqing, Yunnan, Sichuan e Tibet. Ogni giorno, i nostri dipendenti hanno lavorato per migliaia di studenti cinesi, per rilasciare i visti ai viaggiatori e cercare opportunità per promuovere scambi reciprocamente vantaggiosi tra i due paesi. Ci mancheranno le persone della Cina sudoccidentale e l'amicizia che abbiamo instaurato". Così Lin Jiewei, console generale degli Stati Uniti a Chengdu, su Twitter.

