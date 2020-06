Cina, bimbi accoltellati in asilo Guanxi: almeno 39 feriti, 1 arresto

di lrs

Pechino (Cina), 4 giu. (LaPresse/AP) - Una guardia di sicurezza della scuola ha ferito almeno 39 persone in un attacco a coltellate in un asilo nella Cina meridionale stamattina, secondo quanto riferito dai media statali. Il motivo rimane sconosciuto. Il governo locale nella contea di Cangwu nella regione del Guangxi ha dichiarato che 37 studenti e due adulti hanno subito lesioni di vario grado durante l'attacco. I media statali cinesi hanno identificato l'aggressore come una guardia di sicurezza nella scuola soprannominata Li. Il sospettato è stato arrestato mentre è in corso un'indagine, hanno riferito. L'emittente statale CCTV ha dichiarato che 40 persone sono state ferite, tre in modo grave, tra cui il dirigente della scuola, un'altra guardia giurata e uno studente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata