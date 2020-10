Cile, vince il sì alla riforma della Costituzione con il 78%

di lca

Milano, 26 ott. (LaPresse) - Vittoria a larghissima maggioranza per il sì alla riforma costituzionale in Cile che passa con il 78%. Secondo i dati riportati dalla stampa locale e confermati dall'autorità elettorale, al 99.66% dei seggi scrutinati in tutto il Paese, il sì ha ottenuto il 78,28% dei voti con un'affluenza ai seggi pari al 50,83%. Il Paese ha dunque votato per cambiare la costituzione dell'era Pinochet in un referendum che è stato concesso dal governo dopo le proteste dello scorso anno.

