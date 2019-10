Cile, proteste e coprifuoco a Santiago: 3 morti, città militarizzata

Le vittime in un supermercato saccheggiato e incendiato. Carri armati e soldati per le strade, non succedeva dai tempi di Pinochet

Tre persone sono morte in un incendio all'interno di un supermercato di Santiago che è stato saccheggiato nella notte durante gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. A dare la notizia, il sindaco della capitale cilena, Karla Rubilar. "Dobbiamo riferire che tre persone sono state uccise in un incendio in un supermercato", ha detto Rubilar ai giornalisti.

Intanto le autorità cilene hanno imposto il coprifuoco, sabato notte, dopo le violenze proteste nelle stazioni del metrò contro il rincaro dei biglietti: "Dopo aver analizzato la situazione e le azioni spaventose che si sono verificate, ho preso la decisione di sospendere le libertà e il movimento attraverso un coprifuoco totale", ha detto il generale dell'esercito Javier Iturriaga, che supervisiona la sicurezza a Santiago.

Carri armati e centinaia di soldati per le strade non si vedevano dai tempi della dittatura di Pinochet. Gli aumenti delle tariffe sono stati sospesi dal presidente Pinera, ma la rabbia dei cittadini non si placa. L'esercito vieta di uscire da casa fra le 22 e le 7 del mattino. Sui social i video di denuncia dei cileni: i militari sparano in strada.

