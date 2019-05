Chef Batali accusato di molestie da una donna: "Mi palpeggiò in un ristorante a Boston"

Lo chef stellato Mario Batali affronta accuse di molestie negli Stati Uniti in sede penale, dopo che una donna ha denunciato di essere stata palpeggiata il 31 marzo del 2017 in un ristorante nel quartiere Back Bay di Boston. Lo riportano i media americani spiegando che è atteso che Batali compaia in tribunale a Boston venerdì.

Ad accusare lo chef-celebrità è Natali Tene: secondo la denuncia, di cui riferisce la Cnn, dopo avere visto che la donna gli scattava delle foto nel ristorante, Batali si sarebbe reso disponibile a fare un selfie con la donna, ma poi le avrebbe toccato il seno, l'avrebbe baciata ripetutamente e palpeggiata all'inguine. "Le azioni di Batali sono avvenute senza avvertimento né permesso, indesiderate e disgustose e hanno scioccato la signora Tene", recita la denuncia. L'avvocato di Batali fa sapere invece che lo chef nega le accuse tanto in sede penale quanto civile.

A dicembre del 2017 - ricorda Cnn - il sito Eater riferì che quattro donne di cui non si rivelava l'identità, alcune delle quali lavoravano per Batali, raccontavano che lo chef le aveva toccate in modo inappropriato. In una successiva dichiarazione alla Cnn, Batali si disse "profondamente dispiaciuto" e si scusò "con le persone che ho trattato male e ferito". "Quel comportamento è stato sbagliato e non ci sono scuse", disse.

