Charlie Hebdo, fermato un secondo sospetto

di lcl

Milano, 25 set. (LaPresse) - Un secondo sospetto è stato fermato per l'attacco avvenuto vicino alla ex redazione del quotidiano satirico Charlie Hebdo, a Parigi, in cui sono rimaste ferite almeno due persone. Lo riportano i media francesi.

