Catalogna, tensione a Barcellona: scontri polizia-manifestanti

di abf

Roma, 26 ott. (LaPresse) - Tensione a Barcellona. Pochi minuti fa si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia nella zona della via Laietana, durante la manifestazione indipendentista che ha visto l'adesione di oltre 350mila persone. Secondo quanto La Vanguardia web, la polizia ha caricato i manifestanti che stavano oggetti contro gli agenti: diversi mezzi della polizia hanno disperso i manifestanti. Su Twitter i Mossos, la polizia catalana, ha chiesto di non avvicinarsi alla zona di Via Laietana.

