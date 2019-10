Catalogna, Puigdemont: Condanne sono barbarie, bisogna reagire ora

di vln

Milano, 14 ott. (LaPresse) - "100 anni di carcere in totale. Una barbarie. Ora più che mai, al vostro fianco e al fianco delle vostre famiglie. Bisogna per reagire, come mai prima d'ora. Per il futuro dei nostri figli. Per la democrazia, Per l'Europa. Per la Catalogna". Lo scrive su Twitter Carles Puigdemont commentando la condanna fino a 13 anni di carcere dei leader separatisti catalani.

