Catalogna, oltre mezzo milione in piazza: feriti e arresti a Barcellona

Oltre mezzo milione di manifestanti ha invaso le strade di Barcellona nel giorno di sciopero generale in Catalogna contro le condanne dei leader indipendentisti. Qui sono giunte per l'occasione, dopo tre giorni di cammino, le 'marce per la libertà' partite da cinque diverse città catalane. Le autorità sanitarie della Catalogna hanno fornito un bilancio degli scontri in corso a Barcellona e in altre città della regione, dove la polizia ha più volte caricato i manifestanti, sparando anche gas lacrimogeni e proiettili di gomma. I feriti sono 44, tra cui 8 agli occhi; 34 sono stati feriti a Barcellona, cinque portati in ospedale. La polizia ha inoltre informato che due agenti sono stati feriti al capo da lanci di pietre. La polizia ha raccomandato alla popolazione di evitare le zone di via Laietana e piazza de Urquinaona "per atti vandalici".

