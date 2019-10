Catalogna, media: Puigdemont si è consegnato alle autorità belghe

di ect

Milano, 18 ott. (LaPresse) - L'ex presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, si è consegnato alle autorità belghe in relazione al nuovo ordine di cattura internazionale della Corte suprema spagnola. Secondo quanto riporta La Vanguardia, la notizia è stata resa nota in un comunicato in cui lo stesso Puidgemont ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a presentarsi volontariamente. Secondo la nota "il leader sta seguendo tutti i passaggi ufficiali che accompagnano la procedura" e "ha ricevuto la notifica" dell'ordine di cattura. Inoltre "si è opposto alla sua consegna alla Spagna".

