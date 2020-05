Caso Adam Muhammad, l'avvocato scrive e la vittima risponde: “Incita all'odio”

Un’altra tappa della storia di Adam Muhammad, il giovane marocchino che ha denunciato di essere stato vittima di violenza. Sempre via Facebook, il social utilizzato per comunicare, l’avvocato di Souleimane Raissouni, Me. Abdelmoula El Marouri ha pubblicato questo posto: “Abbiamo davvero accettato la denuncia di un individuo che afferma di essere gay, in cui afferma di aver subito un tentativo di stupro? Chi è degno di arresto? Ma in quale paese siamo? Il loro comportamento è strano!”.

Immediata è giunta la replica, sempre via Facebook, di Adam Muhammad: “Un discorso autoritario di incitamento, di esclusione e di odio sostenuto dall'avvocato El Marouri contro la mia persona e la mia vita privata. Questo tipo di discorso non dovrebbe essere fatto da un uomo di legge. Sono, agli occhi della giustizia, un cittadino marocchino che ha diritti e doveri, è tutto”.

La sensazione è che questa vicenda che molto ha fatto discutere in Marocco non sia giunta sicuramente alla parola fine.

