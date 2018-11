Crisi in Ucraina, Trump cancella l'incontro con Putin al G20

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato su Twitter che ha deciso di cancellare l'incontro con il presidente russo Vladimir Putin a margine del G20 a Buenos Aires a causa della crisi in Ucraina. "Sulla base del fatto che le nave e i marinai non sono stati riconsegnati all'Ucraina dalla Russia, ho deciso che sarà meglio per tutte le parti coinvolte cancellare il mio incontro precedentemente programmato in Argentina con il presidente Vladimir Putin", ha scritto su Twitter Donald Trump. "Non vedo l'ora di partecipare a un summit significativo di nuovo quando questa situazione si sarà risolta", ha aggiunto.

....in Argentina with President Vladimir Putin. I look forward to a meaningful Summit again as soon as this situation is resolved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 novembre 2018

Poco prima di twittare, parlando con dei giornalisti alla Casa Bianca Trump aveva dichiarato che era "un momento molto buono per avere l'incontro" con il leader del Cremlino.

Il vertice Nato. Le tensioni fra Russia e Ucraina nel Mar d'Azov saranno al centro del vertice Nato di martedì e mercoledì a Bruxelles. Soprattutto dopo che il premier ucraino, Petro Porochenko, in un'intervista alla Bild, ha chiesto ai Paesi membri della Nato di dispiegare delle loro navi nel Mare d'Azov per sostenere Kiev nel braccio di ferro con Mosca.

All'incontro di Bruxelles parteciperanno i ministri degli Esteri di 29 Paesi della Nato ed è stato invitato anche l'omologo ucraino Pavlo Klimkin. La richiesta di Poroshenko sarà discussa in quell'occasione, ma l'Alleanza resta prudente: "C'è già una forte presenza della Nato nel Mar Nero e continueremo a valutare", ha dichiarato ad AFP la portavoce Oana Lungescu. Dopo l'annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014, la Nato ha accresciuto in modo considerevole la sua presenza nel Mar Nero. Oggi le navi dell'Alleanza pattugliano e si esercitano regolarmente nel Mar Nero, ha ricordato la portavoce.

La cancelliera tedesca Angela Merkel, però, chiarisce: non c'è "nessuna soluzione militare" per il conflitto in Ucraina.

