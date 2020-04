Canada, Trudeau: Almeno 18 vittime in sparatoria, Paese in lutto

di lcl

Toronto (Canada), 20 apr. (LaPresse/AP) - Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha dichiarato che sono almeno 18 le persone rimaste uccise nella sparatoria avvenuta in Nuova Scozia. "L'intera provincia e il Paese sono in lutto", ha detto Trudeau, chiedendo poi ai media di non menzionare il nome dell'aggressore, o di mostrare la sua foto. "Non diamo a questa persona il dono dell'infamia", ha aggiunto il premier canadese.

