Canada, sparatoria in Nuova Scozia: uccise 16 persone

di mad

Toronto (Canada), 20 apr. (LaPresse/AP) - La polizia canadese ha confermato che un uomo armato, travestito da ufficiale di polizia, ha ucciso 16 persone in una sparatoria in tutta la provincia della Nuova Scozia. È stato il più letale attacco di questo tipo nella storia canadese. Anche il sospetto è morto. Si tratta di Gabriel Wortman, 51 anni, che viveva a Portapique. Le autorità hanno detto che indossava un'uniforme della polizia e aveva trasformato la sua auto rendendola simile a una della Royal Canadian Mounted Police. Diversi corpi sono stati trovati all'interno e all'esterno di una casa nella piccola città rurale di Portapique. I corpi sono stati trovati anche in altre località. Diverse case nella zona sono anche state incendiate.

