Canada, premier Trudeau annuncia divieto 1.500 modelli armi assalto

di mrc

Toronto (Canada), 1 mag. (LaPresse/AP) - Il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha annunciato il divieto immediato di uso e vendita di 1500 modelli di armi d'assalto. Trudeau ha citato numerose sparatorie di massa avvenute nel paese, tra cui l'uccisione di 22 persone in Nuova Scozia negli scorsi 18 e 19 aprile. Il premier ha riferito che tra le armi vietate è compreso anche il fucile semiautomatico AR-15 e altre armi che sono state utilizzate in numerose sparatorie di massa negli Stati Uniti. "I canadesi hanno bisogno di più di pensieri e preghiere", ha dichiarato Trudeau sottolineando che queste armi "sono state progettate per un solo scopo e un solo scopo: uccidere il maggior numero di persone nel minor tempo possibile". "Non c'è motivo, e non c'è posto, per tali armi in Canada", ha aggiunto.

