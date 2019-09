Canada, McDonald's lancia in Ontario il burger senza carne

di mrc/scp

New York (Stati Uniti) 27 set. (LaPresse/AFP) - Il colosso del fast food americano McDonald's ha annunciato che inserirà in menù un hamburger vegetariano in Ontario, Canada, facendo un altro passo nel mondo della 'carne' a base vegetale. Il 'Plt', che sta per 'Plant lettuce tomato', sarà disponibile per 12 settimane in 28 ristoranti dell'Ontario a partire da lunedì 30 settembre. Il colosso americano ha in programma di collaborare con l'azienda Beyond Meat, che ha sviluppato un prodotto che McDonald's ha descritto come "delizioso, succoso, hamburger a base vegetale" con "l'iconico gusto che i clienti hanno imparato ad amare". Le proteine a base vegetale non sono una novità completa per McDonald's, che in Germania ha lanciato con Nestlé un hamburger vegetariano. Anche i rivali della catena di fast food stanno spingendo verso il business veggie in rapida crescita. Burger King ad aprile ha presentato un 'Whopper' vegetariano, mentre Kfc, sempre insieme a Beyond Meat, ha proposto i nugget in versione vegetariana. "McDonald's ha un'eredità di cibo divertente, delizioso e ora lo stiamo estendendo a un hamburger a base vegetale", ha dichiarato Ann Wahlgren, vicepresidente della strategia di menu globale.

