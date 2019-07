Caldo, Olanda: record temperatura con 40,4 gradi al sud

di mad

L'Aia (Olanda), 25 lug. (LaPresse/AFP) - Una temperatura di 40,4 gradi centigradi è stata misurata nel sud dei Paesi Bassi: è un record storico nel Paese, dove la colonnina di mercurio non aveva mai raggiunto i 40° C, come ha sottolineato il Servizio meteorologico olandese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata