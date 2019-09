Brexit, Weber (Ppe): Un nuovo referendum per uscire dallo stallo

di msr/scp

Bruxelles (Belgio), 18 set. (LaPresse) - "Se il Regno Unito e i suoi leader non fossero in grado di uscire dalla situazione di stallo, al popolo britannico dovrebbe essere data la possibilità di votare nuovamente". Così su Twitter il capogruppo del Partito popolare al Parlamento europeo Manfred Weber, mentre al Parlamento europeo è in corso il dibattito sulla Brexit.

