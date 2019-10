Brexit, Von der Leyen: Importante avere un accordo, aspettiamo Parlamento Gb

di scp

Milano, 18 ott. (LaPresse) - "Per noi è importante avere un accordo, adesso è il Parlamento britannico che deve prendere la decisione, il rispetto per il Parlamento ci induce a non commentare e aspettare la decisione". Così la presidente eletta della Commissione europea Ursula von der Leyen all'arrivo al Consiglio europeo a proposito dell'accordo sulla Brexit.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata