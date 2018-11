Brexit, il governo May perde pezzi. Il 25 novembre vertice Ue straordinario

Dopo il sì del Regno Unito la palla Brexit passa all'Unione Europea, mentre il governo di Theresa May inizia a perdere dei pezzi. Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha annunciato che il 25 novembre si terrà un vertice Ue straordinario per firmare l'accordo di ritiro.

"Ho preso atto della dichiarazione della prima ministra May. Non condivido l'entusiasmo della premier per la Brexit. Fin dall'inizio non ho mai avuto dubbi sul fatto che la Brexit sia una situazione lose-lose e che i nostri negoziati fossero solo un controllo dei danni", ha detto Tusk. Che ha poi spiegato quali saranno le tappe successive. "Nei prossimi giorni procederemo come segue: l'accordo viene adesso analizzato da tutti gli Stati membri. Entro la fine della settimana gli ambasciatori dei 27 Paesi Ue si incontreranno per condividere la loro valutazione dell'accordo. Spero che non ci saranno troppi commenti".

"Discuteranno anche del mandato per la Commissione di finalizzare la 'Joint Political Declaration' sulle relazioni future fra Ue e Regno Unito. I ministri europei saranno coinvolti in questa procedura. E la Commissione intende concordare la dichiarazione sul futuro con l'Ue entro martedì", ha proseguito. "Nelle 48 ore successive, gli Stati membri avranno tempo di valutarla, il che significa che gli sherpa dei 27 Paesi Ue dovrebbero concludere questo lavoro entro giovedì".

Intanto il governo britannico scricchiola. Due i ministri che hanno rassegnato le dimissioni: quello per la Brexit Dominic Raab e quello per l'Irlanda del Nord Shailesh Vara. "Non posso, in coscienza, sostenere l'accordo raggiunto con Bruxelles", ha scritto Raab su Twitter. "Non posso riconciliare le condizioni dell'accordo proposto con le promesse che abbiamo fatto al Paese nel nostro manifesto", recita la lettera.

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz — Dominic Raab (@DominicRaab) November 15, 2018

Anche Vara ha affidato a Twitter la sua lettera di dimissioni in cui spiega che a suo parere l'accordo di uscita manca l'obiettivo di lasciare il Regno Unito "un Paese sovrano e indipendente". "Non posso sostenere l'accordo di ritiro concluso con l'Unione europea", recita il testo, affermando che l'intesa "lascia il Regno Unito in una casa a metà strada senza scadenza temporale su quando sarà finalmente un Paese sovrano".

With much sadness and regret I have submitted my letter of resignation as a Northern Ireland Minister to the Prime Minister. A copy of my letter is attached.

It has been a joy and privilege to serve in the Northern Ireland Office and I will always cherish the fondest memories. pic.twitter.com/SN8j4OwhYD — Shailesh Vara MP (@ShaileshVara) November 15, 2018

L'accordo di ritiro del Regno Unito dall'Ue, di 585 pagine, è stato approvato dal governo britannico dopo una riunione di cinque ore tra la premier Theresa May e i suoi ministri. Ora tocca all'Ue esprimersi, anche se resta la 'ghigliottina' del Parlamento di Londra, dove ottenere la luce verde per May sarà ancor più difficile che nel governo, visto che i media britannici ritengono non abbia al momento la maggioranza necessaria. May affronterà giovedì il Parlamento, che dovrà poi votare sull'accordo a dicembre. L'ok del Parlamento europeo e di quello di Londra sono necessari per ratificare l'accordo, prima della data del divorzio fissata al 29 marzo 2019.

