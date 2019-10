Brexit, Varadkar: Buon accordo, nessun confine rigido

di vln

Milano, 17 ott. (LaPresse) - "Abbiamo un accordo sulla Brexit che consente al Regno Unito di lasciare l'Ue in modo ordinato. Abbiamo una soluzione unica per l'Irlanda del Nord che rispetta la storia e la geografia uniche. Va bene per l'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Nessun confine rigido. L'economia di tutta l'isola e quella est-ovest possono continuare a prosperare. (l'accordo) protegge il mercato unico e il nostro posto in esso". Lo scrive su Twitter il premier irlandese Leo Varadkar.

