Brexit, Ue: "Pronti a negoziare accordo commerciale con Londra"

L'Ue è "pronta" a negoziare le future relazioni con il Regno Unito, ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, in rappresentanza dei 27 paesi dell'Unione, dopo l'ampia vittoria di Boris Johnson alle elezioni britanniche. "L'Ue è pronta per la fase successiva e stiamo per negoziare un accordo commerciale che livellerà i rapporti tra noi", ha dichiarato Michel al suo arrivo, per il secondo giorno del vertice europeo a Bruxelles.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata