Brexit, Tusk: Unanimità in Ue su risposta a richieste Regno Unito

di dab

Milano, 21 mar. (LaPresse) - "L'Ue a 27 risponde alle richieste del Regno Unito in uno spirito positivo e concorda con l'Articolo 50, estensione fino al 22 maggio se l'accordo di recesso sarà approvato la prossima settimana; se non è approvato la prossima settimana, poi proroga fino al 12 aprile; approva 'loaccordo di Strasburgo'; continua la preparazione al 'no-Deal'". È quanto scrive in un Tweet il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, illustrando i termini dell'offerta presentata al Regno Unito per rinviare i termini della Brexit. In un messaggio precedente, Tusk aveva scritto: "Accordo unanime tra i 27 Paesi Ue sulla risposta alle richieste del Regno Unito. Ora incontrerò la premier Theresa May".

