Brexit, Trump: Sarebbe terribile non si faccia come vuole Johnson

di lrs

New York (New York, Usa), 24 set. (LaPresse/AFP) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto alle Nazioni Unite che sarebbe "terribile" per il Regno Unito non lasciare l'Unione europea secondo i termini del primo ministro britannico Boris Johnson, i cui piani sono vanificati dal Parlamento e la Corte suprema. "Solo un uomo come lui può farlo", ha detto Trump di Johnson. "Penso che lo farà", ha aggiunto. "Sarebbe terribile seguire un'altra strada", ha sottolinea l'inquilino della Casa Bianca sulla Brexit come prevista dal primo ministro britannico. Oggi la Corte suprema di Londra ha dichiarato illegale la decisione di Johnson di sospendere il Parlamento prima della Brexit.

