Brexit, Trump: May ha fatto pasticcio, nuovo primo ministro è buona notizia

di mad

Milano, 8 lug. (LaPresse) - "Sono stato molto critico sul modo in cui il Regno Unito e il primo ministro Theresa May hanno gestito la Brexit. Che pasticcio che lei e i suoi rappresentanti hanno creato. Le ho detto come avrebbe dovuto fare, ma lei ha deciso di andare avanti in un altro modo. La buona notizia per il meraviglioso Regno Unito è che presto avranno un nuovo primo ministro. Mentre il mese scorso mi è piaciuta la magnifica visita di Stato, mi ha colpito soprattutto la regina". Così su Twitter il presidente Usa, Donald Trump, critica l'operato del primo ministro britannico Theresa May sulla Brexit.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata