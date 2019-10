Brexit, Trump: Italia, come altri Paesi, starebbe meglio senza Ue

di mad

Milano, 31 ott. (LaPresse) - "Ci sono Paesi, come ad esempio l'Italia, ma anche altri, che starebbero sicuramente molto meglio senza l'Unione europea". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump nel corso di un'intervista all'emittente britannica Lbc, in cui ha risposto in collegamento da Washington ad alcune domande del leader del partito della Brexit, Nigel Farage.

