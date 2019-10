Brexit, Trump: Accordo Johnson non consente intese commerciali con Usa

di mad

Londra (Regno Unito), 31 ott. (LaPresse/AFP) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che l'accordo sulla Brexit mediato dal primo ministro britannico Boris Johnson non consente un accordo commerciale con gli Stati Uniti, in un'intervista alla radio britannica Lbc. "Ad essere onesti, con questo accordo, non possiamo fare un accordo commerciale con il Regno Unito", ha detto il presidente degli Stati Uniti, che aveva invece precedentemente promesso al Paese un "magnifico accordo".

