Brexit, tribunale Edimburgo respinge ricorso su sospensione Parlamento

di mrc/scp

Edimburgo (Regno Unito), 30 ago. (LaPresse/AFP) - Il giudice scozzese Raymond Doherty ha respinto il ricorso per fermare la sospensione del Parlamento britannico voluta dal premier, Boris Johnson. Il giudice ha rigettato la richiesta di un gruppo interparlamentare per un'ingiunzione provvisoria prima di un'audizione completa sul caso attesa per la prossima settimana.

