Brexit, Sturgeon: In Scozia referendum indipendenza per poi aderire a Ue

di gng/lcl

Bruxelles (Belgio), 10 feb. (LaPresse/AP) - Il Regno Unito pagherà "un costo molto alto", se lascerà le regole e gli standard dell'Unione europea, dopo la transizione della Brexit. Lo ha affermato la premier scozzese, Nicola Sturgeon, ribadendo anche la volontà di un referendum per l'indipendenza della Scozia e la possibilità di adesione all'Ue come Stato membro. Sturgeon ha parlato a Bruxelles, dove ha incontrato anche il capo negoziatore europeo per la Brexit, Michel Barnier. "Come l'Ue continua a ripetere, più divergiamo dagli standard europei, meno accesso avremo al mercato unito", ha detto, "il diritto di divergere avrà un costo, un costo molto alto, a mio parere troppo alto".

