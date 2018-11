Brexit, Stephen Barclay è il nuovo ministro

Il sottosegretario britannico alla Sanità Stephen Barclay, un euroscettico, è stato nominato nuovo ministro per la Brexit. Lo annuncia Downing Street. Barclay prenderà il posto di Dominic Raab, che si era dimesso giovedì per il suo disaccordo con la bozza di accordo per l'uscita dall'Ue raggiunto dal governo di Theresa May con Bruxelles. Downing Street ha annunciato inoltre che Amber Rudd, ex ministra dell'Interno e fedelissima della premier conservatrice, diventerà ministra del Lavoro.

