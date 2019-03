Caos Brexit, May non chiederà lungo rinvio all'Ue. Juncker: "Possibile vertice straordinario"

"La premier non chiederà un lungo rinvio" della Brexit all'Unione europea, rinvio che "è motivato dal dare un po' più di tempo al Parlamento per accordarsi su una soluzione". Lo ha dichiarato a Bbc una fonte vicina al governo di Londra, mentre Downing Street non ha confermato tale dichiarazione ad AFP. Martedì il portavoce della prima ministra Theresa May ha fatto sapere che la leader conservatrice avrebbe "scritto a Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo", "sul tema di un'estensione dell'articolo 50".

In assenza di rinvio, l'attuale scenario è quello di un divorzio senza accordo tra Regno Unito e Unione europea, dopo che l'intesa negoziata dalle parti è stata bocciata per due volte a Westminster. Londra potrebbe chiedere un rinvio della data della Brexit sino a giugno, per tentare di evitare questa prospettiva, evitando di far partecipare il Paese alle elezioni del nuovo Parlamento europeo.

Se invece il rinvio andasse oltre il mese di giugno, il Regno Unito dovrebbe partecipare alle elezioni europee di maggio. Bruxelles ha più volte sottolineato che una richiesta di rinvio dovrà essere motivata, perché i 27 leader dei Paesi membri del blocco possano accoglierla. Il capo negoziatore europeo, Michel Barnier, ha sottolineato martedì che "un'estensione è un prolungamento dell'incertezza", aggiungendo che avrà "un costo politico ed economico".

Juncker - "Non abbiamo ancora ricevuto la lettera da Theresa May", ha fatto sapere intanto una portavoce del presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. "L'Unione europea ha fatto tutto il possibile per accontentare le richieste del Regno Unito, ma non c'è ancora appoggio all'accordo sul ritiro. Il Consiglio europeo potrebbe incontrarsi di nuovo la prossima settimana, ma la pazienza si sta riducendo. L'accordo non sarà rinegoziato", si legge ancora in un tweet.

"Ritengo, e questo potrà forse sorprendervi, che non ci sarà alcuna decisione questa settimana al Consiglio europeo, ma che dovremo probabilmente vederci di nuovo la prossima settimana, perché May non ha l'accordo su nulla nell'ambito del suo Consiglio dei ministri e in Parlamento", ha aggiunto.

