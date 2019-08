Brexit, Raab: Sospensione Parlamento è legale, no oltraggio Costituzione

di mrc/scp

Milano, 30 ago. (LaPresse) - "Credo che in tutto saranno circa quattro i giorni in meno rispetto a quelli che avremmo avuto". Così il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, all'arrivo a Helsinki alla riunione dei ministri degli Esteri dell'Unione europea, a proposito della sospensione del Parlamento britannico a ridosso della scadenza dei termini per la Brexit. "L'idea che si tratti di una sorta di oltraggio alla Costituzione è senza senso. In realtà rispetta la legge, è perfettamente corretto e c'è un precedente", aggiunge Raab.

