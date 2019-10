Brexit, Parlamento Ue boccia proposta Johnson: Non è la base per un accordo

di scp

Bruxelles (Belgio), 3 ott. (LaPresse/AFP) - Il Parlamento europeo ha respinto "nella sua forma attuale" il piano proposto dal primo ministro britannico Boris Johnson per un accordo sulla Brexit. "Queste proposte dell'ultimo minuto del governo britannico del 2 ottobre, nella loro forma attuale, non costituiscono la base di un accordo su cui il Parlamento europeo potrebbe essere d'accordo", ha affermato Guy Verhofstadt, coordinatore della Brexit per il Parlamento europeo, che deve approvare l'accordo sul divorzio.

