Brexit, Parigi: Sì rinvio tecnico di pochi giorni, ma accordo non si tocca

di dab

Parigi (Francia), 22 ott. (AFP/LaPresse) - Parigi è pronta per un rinvio "tecnico" della Brexit di "pochi giorni", in modo che la procedura parlamentare possa essere completata a Londra, ma si opporrà a una proroga intesa invece come mezzo per "ridiscutere l'accordo". Lo ha dichiarato il segretario di Stato francese per gli Affari europei, Aurélie de Montchalin. "Alla fine della settimana, vedremo se un'estensione puramente tecnica di alcuni giorni è giustificata, in modo che il Parlamento britannico possa completare la sua procedura parlamentare", ha detto de Montchalin al Senato. Aggiungendo, però, che "al di fuori di questa prospettiva, è esclusa un'estensione intesa a risparmiare tempo o a ridiscutere l'accordo".

